Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві – DW

Власником найдорожчої вілли Німеччини є українець, який переховується від кредиторів і правоохоронних органів, пише Deutsche Welle з посиланням на дані власного розслідування.

Маєток Villa Glory продається у баварському курортному місті Гарміш-Партенкірхен. Її вартість оцінюють у майже 13 мільйонів євро.

«Купуючи у червні 2010 року земельну ділянку у мальовничому альпійському містечку Гарміш-Партенкірхен площею у 3,7 тисячі квадратних метрів, юний син галицького агробарона мав великі плани. Тут мав постати палац його мрії. 3,3 мільйона євро заплатив за землю 28-річний багатій», – пишуть журналісти.

За їхніми даними, ім’я власника міститься в угоді про купівлю землі. Чоловіка звати Микола Гута. Наприкінці 2010 року, невдовзі після купівлі землі у Гарміші, Микола Гута перебрав керівництво агрохолдингу «Мрія», створеного його батьком Іваном. У 2011 році він «вийшов на міжнародні ринки капіталу». Попит на випущені агрохолдингом облігації був високий, до 2013 року Гуті вдалося залучити 600 мільйонів доларів.

У 2011 році земельний банк холдингу сягнув близько 300 тисяч гектарів.

«Щоб обробляти такі площі, потрібна була величезна кількість техніки. У цьому побачили шанс заробити й німецькі виробники тракторів та комбайнів. За підтримки уряду Німеччини, який надавав кредитні гарантії, німецькі банки видали кредити на закупівлю техніки й обладнання на загальну суму в 75 мільйонів євро», – стверджують журналісти.

За їхніми словами, влітку 2014 року холдинг оголосив про дефолт, «Мрія» не змогла обслуговувати борг у 1,3 мільярда доларів.

Коли кредитори у терміновому порядку взяли підприємство під контроль, випливла правда про багатомільйонні махінації. Виявилося, що впродовж багатьох років холдинг насправді не був прибутковим, а його звітність регулярно фальсифікувалася.

«Холдинг регулярно отримував платежі за товари, яких ніколи не існувало. Менеджмент використовував частину попередньо виведених з компанії на Кіпр грошей для перехресного фінансування, аби прикрашати звітність. Так вдавалося залучати більше грошей інвесторів», – розповів DW фінансовий директор «Мрії» Тон Хулс.

Журналісти зазначають, що «стягувати з «Мрії» за борги вже й особливо нічого».

«Земля – лише в оренді. Навіть трактори й комбайни разом з колишнім менеджментом зникли в невідомому напрямку ще до того, як нові керівники холдингу стали до роботи. Микола Гута з сім'єю, як вдалося з'ясувати DW, невдовзі після оголошення дефолту виїхав до Швейцарії, де проживає у кантоні Обвальден. В Україні проти нього відкрита кримінальна справа за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах, йому загрожує тривале тюремне ув'язнення», – зазначили в Deutsche Welle.

За інформацією кредиторів, Гута незаконно вивів з холдингу більше 200 мільйонів доларів, зокрема, імовірно, частину грошей, залучених на біржі у Франкфурті. За словами Хулса, схема проста: фірма на Британських Віргінських Островах отримує гроші інвесторів і на частину коштів купує десятки офшорних компаній на Кіпрі.

За даними журналістів, Villa Glory від осені 2017 року належить дружині Миколи Гути Вікторії. Вона є власницею нерухомості через кіпрську фірму Zapatoustra Holdings Limited. Директором Zapatoustra, як свідчить реєстр компаній Кіпру, тривалий час був Сергій Мозіль, колишній юрист холдингу і довірена особа Гути.

DW повідомляє, що Микола Гута програв суди щодо екстрадиції до України і отримав від Швейцарії відмову в притулку. Невдовзі Федеральний адміністративний суд країни має винести остаточне рішення щодо надання притулку Миколі Гуті. У разі відмови він буде переданий правоохоронним органам України.

На тлі цих подій Гути продають свою віллу в Гарміші. Журналісти припускають, що власники можуть поспішати – нещодавно ціну знизили з 18 до 13 мільйонів євро.