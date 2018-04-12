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12 Квітень 2018, Київ 17:45
Новини | Події

«Київський метрополітен» нагадує, як перевозити велосипеди через запланований на завтра флешмоб

«Київський метрополітен» у зв’язку з проведенням завтра акції «Велосипедом на роботу» нагадує правила перевезення велосипедів у метрополітені.

Як йдеться в повідомленні, в першу чергу потрібно зняти переднє колесо і зачохлити велосипед, потім оплатити перевезення, в тому числі і вашого транспортного засобу.

У метрополітені пояснюють, що, наприклад, велосипедом без чохла можна забруднити і травмувати себе та інших пасажирів, а також наголошують, що потрібно обов’язково триматися за поручень на ескалаторі.

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Асоціація велосипедистів Києва влаштовує завтра флешмоб «Велосипедом на роботу».

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