НАЗК внесло припис Авакову через керівника реабілітаційного центру МВС

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову стосовно начальника медичного реабілітаційного центру МВС «Перлина Прикарпаття» Петра Іванишина.

Як повідомляє прес-служба агентства, припис внесено через порушення Іванишиним вимог законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю корпоративних прав.

За даними НАЗК, начальник медичного центру «Перлина Прикарпаття», будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, не передав в установленому порядку належні йому корпоративні права в управління іншим особам протягом 30 днів після призначення на посаду.

Національне агентство вимагає провести службове розслідування і розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Реабілітаційний центр «Перлина Прикарпаття» розташований у Трускавці, центр розрахований на 245 номерів.