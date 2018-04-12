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12 Квітень 2018, Київ 20:52
Новини | Події

Держкіно: фільм «Межа» отримав найвищу нагороду cловацької кінопремїї – «найкращий фільм»

Українсько-словацький фільм «Межа» отримав найвищу нагороду словацької кінопремїї «Сонце в мережі» – найкращий фільм 2017-го року.

Як повідомляє прес-служба Держкіно, загалом фільм здобув перемогу в 6 з 13 номінацій словацької кінопремїї.

«Я дуже радий, що словацькі кіноакадеміки так високо оцінили нашу спільну роботу. Це якісне жанрове кіно, і я сподіваюся, що українські кіноакадеміки та глядачі також не обділять його увагою», – сказав керівник Держкіно Пилип Іллєнко.

Урочисте вручення словацької кінопремії відбулося 6 квітня у Братиславі.

У Держкіно додають, що «Межа» є номінантом Другої Національної кінопремії у категорії «Вибір глядача», а Римма Зюбіна побореться за «Золоту Дзиґу» найкращій акторці другого плану.

Офіційний український трейлер фільму

​Фільм заснований на реальних подіях 2007 року, коли Словаччина мала стати частиною Шенгенської зони.

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