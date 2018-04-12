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12 Квітень 2018, Київ 20:50
Новини | Події

МОН: у Києві встановили рекорд України зі стрибків на скакалці

Ілюстративне фото

У Києві 1832 учасниці встановили рекорд України зі стрибків на скакалці.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, фахівці Національного реєстру рекордів зафіксували рекорд.

«Проведенню заходу передували багато організаційних питань. Важливо, що захід зацікавив як відомих спортсменок, так і небайдужих до спорту жінок. Це допомогло нам провести таку масштабну акцію та привернути увагу молоді», – сказав заступник міністра освіти і науки України Роман Греба.

У встановленні рекорду, зокрема, взяли участь чемпіонка з плавання Яна Клочкова й альпіністка Тетяна Яловчак.

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