МОН: у Києві встановили рекорд України зі стрибків на скакалці

У Києві 1832 учасниці встановили рекорд України зі стрибків на скакалці.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, фахівці Національного реєстру рекордів зафіксували рекорд.

«Проведенню заходу передували багато організаційних питань. Важливо, що захід зацікавив як відомих спортсменок, так і небайдужих до спорту жінок. Це допомогло нам провести таку масштабну акцію та привернути увагу молоді», – сказав заступник міністра освіти і науки України Роман Греба.

У встановленні рекорду, зокрема, взяли участь чемпіонка з плавання Яна Клочкова й альпіністка Тетяна Яловчак.