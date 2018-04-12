США: насильство на Донбасі триває, Росія порушує принципи ОБСЄ

США заявляють, що Росія в Україні порушує основні принципи ОБСЄ, насильство на Донбасі продовжується.

«Поведінка Росії в Україні порушує основні принципи, цінності й ідеали ОБСЄ та створює загрозу для ОБСЄ, її держав-учасниць та нашої спільної безпеки. Насильство в Донбасі продовжується, незважаючи на оголошене «припинення вогню Великдень», – йдеться у заяві місії США в ОБСЄ.

У заяві вказується, що спостерігачі ОБСЄ в Україні продовжують отримувати погрози, що є категорично неприйнятним.

«Ми розглядаємо ці дії як навмисні спроби не допустити СММ виконувати свою місію і засуджуємо таку поведінку», – додають у представництві.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Сторони заявляють про порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.