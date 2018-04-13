На Донбасі загинув український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 12 квітня загинув один український військовий, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 66 обстрілів, у тому числі і з застосуванням заборонених мінськими домовленостями озброєнь.

Зокрема, як ідеться в ранковому зведенні, на Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 міліметрів бойовики вели вогонь по українських позиціях у Пісках та Водяному, а на Луганському напрямку – по укріпленнях поблизу Троїцького.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили ЗСУ в п’яти обстрілах 12 квітня. В угрупованні «ДНР» зведених даних не наводять, але заявляють, що українські військові вдень 12 квітня обстріляли шкільний автобус і що під час порятунку дітей був убитий один бойовик. Незалежного підтвердження ці повідомлення не мають.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.