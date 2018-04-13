Потерпілих внаслідок пострілу з гранатомета в центрі Києва немає – поліція

Поліція Києва повідомляє, що внаслідок пострілу з гранатомета в Печерському районі столиці вночі 13 квітня потерпілих немає.

«Подія сталася близько 2:00 на вулиці Суворова… Правоохоронці отримали повідомлення про те, що люди чули звук, схожий на вибух. На виклик направили наряди патрульних, слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. При огляді виявлено, що пошкоджена будівля, у якій розміщений ресторан та відділ продажу одного із забудовників. Неподалік від місця події, через дорогу, виявили відстріляний тубус від гранатомета зі знищеними номерами. Поліцейські відпрацювали прилеглу територію та вилучили запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент пострілу, а також рештки вибухового пристрою, що відправлять на експертизу», – ідеться в повідомленні.

Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події, вказує відділ комунікаціі поліціі Києва.