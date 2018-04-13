Суд у Москві відмовився відкласти розгляд блокування месенджера Telegram

Суд у Москві відмовився відкласти розгляд позову про блокування месенджера Telegram, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Суд постановив, що представники Telegram мали достатню кількість часу для ознайомлення з матеріалами справи.

Захист наполягав, що для розгляду позову за екстреною процедурою немає об’єктивних причин. У клопотанні йшлося про те, що ні Telegram, ні його представники досі не отримали ухвалу суду про прийняття позову до провадження, копію позовної заяви, а також позицію ФСБ, залученої до справи. Адвокати вважають, що це істотно порушує право Telegram на захист.

12 квітня творець Telegram Павло Дуров заборонив своїм адвокатам брати участь у судовому засіданні, на якому буде вирішуватися питання про блокування месенджера за позовом «Роскомнагляду». Дуров пояснив це тим, що не хоче своєю участю в процесі «легітимізувати відвертий фарс».

«Роскомнагляд» звернувся до суду з вимогою про блокування месенджера за запитом ФСБ. Минулого тижня закінчився термін, встановлений керівництву Telegram. Відомство вимагало передати ФСБ ключі шифрування повідомлень користувачів.

Керівництво Telegram відмовляється виконувати цю вимогу, посилаючись на Конституцію Росії, яка гарантує таємницю листування. Крім того, в компанії заявляють, що це технічно неможливо.