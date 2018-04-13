В Україні оголосили конкурс сучасної скульптури «Символ Карпат».

Як заявляють організатори, всеукраїнський проект «Разом за природу», за підсумками конкурсу в Моршині встановлять скульптуру присвячену рисі, яка у січні 2018 року перемогла в національному голосуванні як тварина-символ Карпат.

Організатори зазначають, що конкурс має привернути увагу до проблеми зникнення рідкісних тварин з екосистеми Карпат та створити новий туристичний символ міста.

Проходитиме конкурс з 11 квітня по 22 червня 2018 року, а прийом заявок триватиме до 15 травня 2018 року. До участі запрошують митців віком від 18 років, які мають представити ескізи скульптур рисі, створені спеціально для проекту. Головний приз – 80 тисяч гривень, також є приз глядацьких симпатій – 10 тисяч гривень.

У січні 2018 року рись перемогла у всеукраїнському голосуванні за тварину-символ Карпат. Сьогодні в Карпатах живуть близько 350 рисей, з кожним роком їх популяція скорочується.