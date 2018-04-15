На Донбасі поранені троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 14 квітня зазнали поранень троє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 52 обстріли позицій українських військових, у тому числі і з застосуванням забороненої мінськими домовленостями зброї.

«Зокрема на Донецькому напрямку із забороненої Мінськими угодами 122-міліметрової артилерії двічі обстріляні захисники Широкиного», – вказує штаб і додає, що на Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли позиції поблизу Зайцевого та Луганського.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в трьох обстрілах 14 квітня. В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.