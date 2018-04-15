У Чорногорії відбуваються президентські вибори

У Чорногорії 15 квітня відбуваються президентські вибори, фаворитом яких є колишній прем’єр-міністр та президент Міло Джуканович.

Голосування є визначальним у питанні, чи залишиться Чорногорія на прозахідному курсі з перспективою членства в Європейському союзі, чи повернеться в орбіту Росії.

Перемога харизматичного й авторитарного Дюкановича завершить його дворічну відсутність на посаді, що є нечастим випадком за останні майже три десятиліття в балканській країні з населенням близько 640 тисяч людей.

Згідно з результатами опитувань чорногорських соціологів, Джуканович може перемогти вже в першому турі – його підтримували 50,6% опитаних. Ще близько 35,5% виступають на користь колишнього члена парламенту Младена Бояніча, якого підтримує більшість опозиційних партій країни, включно з проросійськими групами. Жоден із п'яти інших кандидатів не має високої підтримки.