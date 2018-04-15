Президент Німеччини Штайнмаєр закликає до діалогу Заходу й Росії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив стурбованість зростанням «відчуження» між Росією та Заходом і закликав до відновлення дипломатичних зусиль, спрямованих на виправлення пошкоджених зв’язків.

Штайнмаєр визнав у поширеному 15 квітня інтерв’ю виданню Bild am Sonntag, що отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в Британії було «дуже серйозним інцидентом». Але він додав, що «ми повинні бути принаймні стурбовані прискоренням відчуження між Росією та Заходом, що має наслідки, що виходять далеко за межі справи».

Штайнмаєр також сказав, що, хоч і правильно було накласти на Росію санкції через її агресію проти України, «ми не можемо відмовитися від прямого діалогу». Він також застеріг проти демонізації всього російського народу: «Незалежно від Путіна, ми не можемо оголосити всю Росію, країну та її людей, нашим ворогом».

Франк-Вальтер Штайнмаєр є президентом Німеччини з 2017 року. До обрання на цю посаду він з 2013 року працював міністром закордонних справ Німеччини і брав участь у роботі «нормандського формату» для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. З його участю були укладені Мінські угоди. Штайнмаєр є представником Соціал-демократичної партії Німеччини, яка входить до владної коаліції.