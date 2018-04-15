CPJ закликає Казахстан припинити переслідування журналістів

Комітет захисту журналістів закликав Казахстан припинити кримінальне переслідування двох популярних незалежних ЗМІ і їхніх журналістів. Мова йде про сайт новин Ratel.kz та місцевий журнал Forbes Kazakhstan.

У неділю ЗМІ цитують заяву Комітету захисту журналістів (CPJ), оприлюднену 13 квітня.

Влада Казахстану повинна припинити переслідування журналістів незалежних ЗМІ – Forbes Kazakhstan і Ratel – і зняти звинувачення в розповсюдженні наклепів щодо обох видань та їхніх журналістів, заявив Комітет захисту журналістів.

У комітеті наводять повідомлення головних редакторів казахстанських видань Forbes Kazakhstan і Ratel.kz про обшуки в редакціях і помешканнях засновників і журналістів, а також про їхні допити в поліції.

2 квітня міліція Алмати провела обшуки в обох ЗМІ, конфіскувавши комп’ютери та документи. Також обшукали будинки декількох журналістів, які працюють у цих виданнях.

Поліція пізніше повідомила, що ці кроки були частиною кримінального розслідування, яке почали через позов, поданий 30 березня бізнесменом та колишнім міністром фінансів Зейнуллою Какімжановим – він стверджував, що видання оприлюднили неправдиву інформацію, яка пошкодила його репутації, а також репутації його сина.

CPJ зазначив, що Forbes Kazakhstan і Ratel.kz повідомляли про підозри щодо корупційної ділової практики Какімжанових у період з травня по грудень 2016 року.

«Ми закликаємо владу Казахстану негайно припинити кримінальне переслідування журналістів Forbes Kazakhstan і Ratel.kz, розблокувати сайт Ratel і сторінку Facebook і припинити цю кампанію з переслідування відносно обох ЗМІ. За останні кілька років простір для незалежної інформації і критичних коментарів у Казахстані серйозно зменшився.Астані слід припинити цю тенденцію, в якості першого кроку скасувавши кримінальне покарання за дифамацію (поширення наклепів – ред.)», –заявила координатор програми CPJ у Європі і Центальній Азії Ніна Огнянова.

«Свободу слова і свободу преси повинні поважати. Якщо хтось не згоден з нашими публікаціями, вони повинні звертатися до цивільного суду. Чинне законодавство про кримінальну дифамацію дозволяє владі ставитися до журналістів як до злочинців. Ми не злочинці», – наводить Комітет захисту журналістів слова головного редактора Forbes Kazakhstan в своєму зверненні.

Комітет захисту журналістів (Committee to Protect Journalists (CPJ) - міжнародна неурядова організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, що займається захистом прав журналістів. Організація займається збором інформації про репресії і вбивства журналістів по всьому світу. Комітет захисту журналістів є також одним із засновників міжнародної асоціації зізахисту свободи слова.

Раніше представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що ситуація з допитом журналістів викликає серйозну стурбованість і завдає шкоди свободі ЗМІ в Казахстані. Він зазначив, що обшуки і допити журналістів - це акт залякування.

Правозахисні організації стурбовані тим, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який очолює країну з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році, здійснює систематичні кроки для придушення інакомислення та усунення потенційних опонентів.