У Чорногорії Міло Джуканович перемагає на президентських виборах

Переможцем президентських виборів, які пройшли 15 квітня у Чорногорії, є, за попередніми даними, Міло Джуканович, який 6 разів очолював уряд цієї країни і один раз був президентом. За даними Центру моніторингу виборів, він отримав понад 53 відсотки голосів.

Виборчі дільниці закрились о 20-й годині за місцевим часом. За попередніми даними, явка склала 58,6 відсотка.

Після того, як Джуканович опустив свій бюлетень, він сказав, що сподівається виграти одразу, але за необхідності він «виграє у другому турі».

Джуканович лише останні 2 роки не обіймав владної посади у цій балканській країні з населенням близько 640 тисяч людей.

Голосування на цих виборах було визначальним у питанні, чи залишиться Чорногорія на прозахідному курсі з перспективою членства в Європейському союзі, чи повернеться в орбіту Росії.

Основний конкурент Джукановича – Младен Бояніч – отримав близько 34,2 відсотка голосів. Його підтримала більшість опозиційних партій країни, включно з проросійськими групами, які хочуть заморозити членство Чорногорії в НАТО і провести референдум з цього питання, якщо б опинились при владі.

Після голосування в неділю 56-літній Джуканович заявив журналістам, що він упевнений у безперечній перемозі.

«Я переконаний, що Чорногорія підтвердить, що вона твердо тримається на шляху європейського розвитку», – сказав він.

Всього за посаду глави держави боролися сім кандидатів. Одна з особливостей цих виборів у тому, що вперше на президентську посадупретендувала жінка. Це Драґія Вуксанович, яку висунула опозиційна Соціал-демократична партія.

За ходом голосування стежили 2015 спостерігачів, з них 333 – іноземці. Спостерігачі повідомляли протягом дня про різні порушення, в тому числі про спроби підкупу виборців.

Якби жоден кандидат не отримав більшості голосів у першому турі, 29 квітня відбувся б другий тур між двома фаворитами.

Дотеперішній президент Чорногорії Філіп Вуянович побажав своєму наступникові закінчити процес інтеграції в Європейський союз, збільшити інвестиції, створити нові робочі місця, а також підвищити рівень зарплат і пенсій.