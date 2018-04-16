Чи доживе Путін до того, як на Росію подіють міжнародні санкції – ранковий ефір Радіо Свобода

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На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: перший заступник голови партії «Народна самооборона» Юрій Гримчак та народний депутат (позафракційний) Віталій Купрій; дипломат Андрій Ніколаєнко та голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський; військовий експерт Леонід Поляков, речник Генштабу ЗСУ Владислав Волошин та військовий експерт Юрій Бутусов.