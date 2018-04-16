На Донбасі постраждали двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 15 квітня був поранений один український військовий, ще один зазнав бойового травмування, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 59 обстрілів позицій Збройних сил України.

Як ідеться в ранковому зведенні, заборонені Мінськими угодами 120-міліметрові міномети бойовики застосували поблизу Павлополя, Лебединського та Новотроїцького на Донецькому напрямку, Луганського, Троїцького та Світлодарська – на Луганському напрямку.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 15 квітня. В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії впродовж минулої доби також не навели, але звинуватили українських військових в обстрілі цвинтаря в Зайцевому, внаслідок чого, як стверджують бойовики, були евакуйовані сотні людей. Незалежного підтвердження ця інформація не має.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.