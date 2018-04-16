Чорногорія: Джуканович заявив про перемогу заради «європейського майбутнього»

Чорногорський політик Міло Джуканович заявив, що його перемога на президентських виборах 15 квітня є «підтвердженням рішучості Чорногорії продовжувати рух на європейському шляху».

У виступі перед прихильниками в столиці країни Подгориці висуванець владної Демократичної партії Джуканович назвав свій тріумф «підтвердженням рішучості Чорногорії продовжувати рух на європейському шляху».

Опозиційний кандидат Младен Бояніч визнав перемогу опонента, сказавши, що «Чорногорія вибрала те, що вибрала». Водночас він додав, що перемога Джукановича була результатом «шантажу та тиску», і він продовжуватиме «боротися за те, щоб позбавити Чорногорію від Джукановича та його диктатури».

За попередніми даними, Джуканович, який 6 разів очолював уряд Чорногорії та один раз був президентом, набрав понад 53 відсотки голосів. Провідний опозиційний кандидат здобув підтримку близьуо третини виборців, ще п’ять кандидатів мають незначну підтримку.