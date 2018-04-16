В Україні впродовж тижня стане холодніше – синоптики

Українські та західні синоптики прогнозують, що впродовж тижня в України майже літнє тепло змінить температура, більш властива квітню.

«18 квітня почнеться похолодання: спочатку до +14 +17 градусів, на півдні ще побуде тепло, +17 +22 градуси. А 19 квітня стане вже холодно, в Україні +10 +15 градусів. До того ж, 18 – 19 квітня похолодання підсилиться ще й серйозним вітром», – пише синоптик Наталка Діденко.

Водночас вівторок, 17 квітня, ще буде теплим.

«Завтра в Україні протягом дня очікується комфортна температура повітря, +17 +24 градуси. Сонечко і мінливі хмарки. У західних областях локальні дощ знизять місцями температуру до +16 +19 градусів. У Києві завтра сухо та тепло, максимально вдень +20 +22 градуси», – додає Діденко.

Про зміну погоди попереджають і західні синоптичні сайти. Зокрема, сторінка Норвезького метеорологічного інституту вказує, що 18 квітня вночі та під ранок у Києві падатиме дощ, а максимальна температура в середу в столиці складе +14 градусів. Схожі прогнози фахівці оприлюднюють і для інших українських міст, хоча, приміром, у Херсоні тепло затримається ще й 18 квітня, а холодніше стане вже в четвер.