Екс-керівника «Укргазбанку» підозрюють у привласненні 100 мільйонів гривень – ГПУ

Одному з колишніх керівників «Укргазбанку» повідомили про підозру в привласненні 100 мільйонів гривень, інформує прес-служба Генеральної прокуратури України.

За даними слідства, протягом 2008 – 2010 років колишній заступник голови правління «Укргазбанку» за попередньою змовою з чинним на той час керівником однієї з дирекцій банку «організував схему щодо виведення державних коштів на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного фіктивного підприємства», надавши йому кредит на суму 100 мільйонів гривень, та «з метою подальшого заволодіння вказаними коштами».

Посадовця підозрюють у «фіктивному підприємництві» та «привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

У ГПУ зазначили, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та «вживаються необхідні заходи щодо встановлення усіх учасників вказаної злочинної схеми з розкрадання державних коштів банку».

«Укргазбанк» є правонаступником ЗАТ «Інтергазбанк», АКБ «Сервіс», АКБ «Укрнафтогазбанк», АКБ «Народний банк» та АТЗТ «Хаджибейбанк», зареєстрованого Національним банком України 21 липня 1993 року. 94,9% акцій банку належить державі.