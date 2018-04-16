Поліція Донеччини: понад 2 тисячам бойовиків оголосили про підозру з 2015 року

Поліція Донеччини заявляє, що з 2015 року оголосила про підозру 2070 бойовикам.

У відомстві зазначили, що за цей час підрозділи карного розшуку розкрили понад 32 тисячі злочинів. За словами поліцейських, оперативники ліквідували 38 організованих злочинних угрупувань, вилучили понад 680 гранатометів, 7,5 тисячі гранат та 650 кілограмів вибухових речовин.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.