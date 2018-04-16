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16 Квітень 2018, Київ 23:58
Новини | Події

Поліція Києва затримала чоловіка, який погрожував Супрун та вимагав грошей – Князєв

Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що затриманий причетний до ще щонайменше чотирьох випадків вимагань

Поліція Києва затримала чоловіка, який погрожував виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун та вимагав грошей, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв у Facebook.

«Кілька днів тому на гарячу урядову лінію надійшов дзвінок з погрозами на адресу міністра охорони здоров’я та вимогою грошей. Щойно поліцейські Києва затримали 32-річного вимагача, якого не злякала навіть висока посада. Поліцейські зібрали доказову базу та з’ясували, що такий дистанційний шантаж і є його заробітком», – написав Князєв.

Він заявив, що за даними поліцейських, чоловік причетний до ще щонайменше чотирьох випадків вимагань.

У прес-службі поліції додали, що чоловіка затримали під час отримання посилки зі 100 тисячами гривень – таку суму він вимагав у власників АЗС, при цьому в випадку відмови погрожував влаштувати вибух.

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