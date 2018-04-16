Поліція Києва затримала чоловіка, який погрожував Супрун та вимагав грошей – Князєв

Поліція Києва затримала чоловіка, який погрожував виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун та вимагав грошей, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв у Facebook.

«Кілька днів тому на гарячу урядову лінію надійшов дзвінок з погрозами на адресу міністра охорони здоров’я та вимогою грошей. Щойно поліцейські Києва затримали 32-річного вимагача, якого не злякала навіть висока посада. Поліцейські зібрали доказову базу та з’ясували, що такий дистанційний шантаж і є його заробітком», – написав Князєв.

Він заявив, що за даними поліцейських, чоловік причетний до ще щонайменше чотирьох випадків вимагань.

У прес-службі поліції додали, що чоловіка затримали під час отримання посилки зі 100 тисячами гривень – таку суму він вимагав у власників АЗС, при цьому в випадку відмови погрожував влаштувати вибух.