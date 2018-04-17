Видання The New York Times та The Washington Post здобули Пулітцерівську премію за репортажі про Трампа й Росію

Американські видання The New York Times та The Washington Post здобули Пулітцерівську премію в номінації «Найкращий матеріал на внутрішньополітичну тематику» за їхню роботу щодо розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори 2016 року та потенційні зв’язки між Москвою та членами команди президента Дональда Трампа.

Про переможців найпрестижнішої журналістської премії у США оголосили 16 квітня в Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Рада премії вказала, що видання «поглибили розуміння нації про втручання Росії в президентські вибори 2016 року та її зв'язки з кампанією Трампа».

Трамп постійно називає розслідування командою Роберта Мюллера російських спроб вплинути на вибори 2016 «полюванням на відьом» та заперечує будь-яку змову між Москвою та його кампанією. Трамп також неодноразово називав висвітлення цієї теми в засобах інформації «фальшивими новинами».