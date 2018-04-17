НАЗК зацікавилося преміями міського голови Броварів на Київщині

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 14 протоколів про адміністративні правопорушення стосовно мера міста Бровари Київської області Ігоря Сапожка за виписування собі премій. Про це 17 квітня повідомляє прес-служба НАЗК.

Встановлено, що Сапожко виписував собі надбавки до зарплати і не повідомив НАЗК про те, що в цьому питанні існує конфлікт інтересів.

«За такі правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачена частинами першою та другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів – накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – ідеться в повідомленні.

У НАЗК наголосили, що їхні звернення до суду є підставою для відкриття провадження у справі про адмінпорушення.