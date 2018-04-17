На вільні місця в школах можуть почати приймати за жеребкуванням – Гриневич

Влаштувати першокласника в школу не за місцем проживання в цьому році можна буде лише у разі наявності в школі вільних місць, повідомила міністр освіти Лілія Гриневич в коментарі Радіо Свобода.

Вона зазначила, що розподіл цих вільних місць між претендентами теж має відбуватись прозоро і справедливо, тому в уряді зараз розробляють декілька підходів.

«Щоб тут не сталося так, що будуть ще більші зловживання, є тільки два рецепти: або шляхом прийому за датою народження, але тоді є дискримінація, бо зимові діти мають більше шансів, ніж літні, або жеребкуванням. Важливо, щоб це жеребкування було прозоре», – зазначає Гриневич.

За її словами, зараз Міністерство освіти працює з Міністерством юстиції над критеріями жеребкування.

«Щоб був громадський нагляд, щоб не можна було домовитися про те, чий жереб буде витягнуто. Такі правила можна прописати і батьки, які зацікавлені, будуть контролювати їх дотримання», – зауважує міністр освіти.

Нові правила мають запрацювати при прийомі до першого класу цього року, сама кампанія орієнтовно має початися з початку травня.