«Справа Майдану»: ГПУ завершила розслідування про втечу «беркутівця» до Білорусі

Генеральна прокуратура заявляє про завершення розслідування щодо трьох людей, у тому числі колишнього співробітника Держприкордонслужби, стосовно переправлення до Білорусі співробітника спецпідрозділу «Беркут».

Як повідомляє прес-служба ГПУ, стороні захисту надали доступ до матеріалів і після ознайомлення підозрюваних і їхніх захисників з матеріалами провадження обвинувальний акт направлять до суду.

За версією слідства, у серпні 2017 року група осіб організувала і незаконно переправила через державний кордон Білорусь оголошеного в розшук міліціонера київського спецпідрозділу «Беркут», який тривалий час розшукується за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних з незаконним затриманням і заподіянням тілесних ушкоджень активістам «Автомайдану» в січні 2014 року в Києві. За даними прокуратури, у подальшому розшукуваний «беркутівець» переїхав до Росії.

Під час подій Революції гідності Міністерство внутрішніх справ мотивувало затримання «Беркутом» активістів «Автомайдану» їхніми хуліганськими діями, зокрема і щодо правоохоронців. Затриманих тоді судили, але зі зміною влади після Революції гідності судові процеси проти «автомайданівців» припинилися.