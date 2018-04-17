У Росії заявили, що Україна направила запит про правову допомогу у справі про анексію Криму

Генеральна прокуратура Росії отримала запит від українських колег щодо суддів Конституційного суду Росії, яких офіційний Київ підозрює в посяганні на територіальну цілісність України, заявив заступник генерального прокурора Росії Саак Карапетян. Зокрема, Генеральна прокуратура України просить Росію надати правову допомогу в справі про анексію Криму.

«Буквально вчора надійшов запит щодо суддів Конституційного суду Росії, всіх суддів. [В Україні] їх підозрюють в замаху на порушення цілісності держави», – сказав Карапетян.

Карапетян додав, що раніше Київ передавав подібні запити щодо осіб з оточення екс-президента України Віктора Януковича, а також керівництва Міністерства оборони Росії.

Українська сторона заяву Карапетяна поки що не коментувала.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».