У США літак здійснив аварійну посадку, ЗМІ повідомляють про пошкодження двигуна

У США літак авіакомпанії Southwest Airlines здійснив аварійну посадку в Філадельфії.

Boeing 737-700 прямував з Міжнародного аеропорту LaGuardia у Нью-Йорку до Далласа.

За даними телеканалу Fox News, постраждав один з пасажирів.

Причиною посадки, як стверджують Fox News і ABCnews, стало повідомлення про пошкодження двигуна.

Авіакомпанія Southwest Airlines підтверджує екстрену посаду в Філадельфії, але не повідомляє про причини такої посадки, а також, чи є постраждалі. За повідомленням, на борту літака перебували 143 пасажири і п’ять членів екіпажу.

На опублікованих в соцмережах фото видно, що пасажирам видали кисневі маски, залишки двигуна.