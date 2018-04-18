У США померла колишня перша леді Барбара Буш

Увечері 17 квітня померла колишня перша леді США Барбара Буш. Дружині 41-го і матері 43-го президента Сполучених Штатів було 92 роки.

Барбара Буш виконувала обов’язки першої леді у 1989 – 1993 роках, переймаючись загальною грамотністю як основним завданням під час свого перебування в Білому домі.

Вона та її чоловік, Джордж Буш-старший, які одружилися в 1945 році, мали найдовший шлюб з будь-якої президентської пари США в історії країни.

«У мене була найкраща робота в Америці», – написала Барбара Буш про свій час у Білому домі в мемуарах, виданих 1994 року.

Її популярність часто була більшою, ніж у її чоловіка, за даними соціологічних опитувань.

«Я нікому не загрожую. Це тому, що я для всіх бабуся», – казала вона.

Барбара Буш була лише однією з двох американок, хто був дружиною і матір’ю президента. Першою була Ебіґейл Адамс.