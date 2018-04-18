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18 Квітень 2018, Київ 09:40
Новини | Міжнародні

В Іраку двох жінок із Росії засудили до довічного ув’язнення за зв’язки з «Ісламською державою»

Жінка, яка приєдналася до угруповання «Ісламська держава», через соціальні мережі розповідає, як повторити цей шлях, архівне фото, 2015 рік

В Іраку 17 квітня до довічного ув’язнення були засуджені дві жінки з Росії. Це сталося після того, як суд у Багдаді встановив їхню причетність до екстремістського угруповання «Ісламська держава». За повідомленнями російських засобів інформації, офіційні особи з Чечні сказали, що засуджені походять із Дагестану, сусіднього з Чечнею російського регіону на Північному Кавказі.

Також російські ЗМІ з посиланням на іракське телебачення вказують, що три жінки з Азербайджану та одна з Киргизстану були засуджені до смертної кари в аналогічних процесах. Водночас, за даними агентства France-Presse, до страти були засуджені п’ять жінок із Азербайджану. Інших деталей у цих повідомленнях не вказано.

Ірак у грудні 2017 року оголосив про перемогу в боротьбі проти бойовиків угруповання «Ісламська держава», які свого часу контролювали третину території країни.

Закони про боротьбу з тероризмом в Іраку дозволяють судам засуджувати тих, хто допомагав бойовикам, навіть якщо ці особи не брали участь у насильницьких діях.

Ірак нині утримує понад тисячу жінок, підозрюваних у зв’язках з угрупованням «Ісламська держава», більшість із яких походять із Туреччини, Росії та інших країн пострадянського простору. Частина цих жінок засуджені до смертної кари.

У березня агенція Associated Press повідомила, що Ірак тримає за ґратами понад 19 тисяч чоловіків, звинувачуваних у зв’язках із ісламістами.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch, яка наприкінці минулого року озвучувала аналогічну цифру, вказує, що антитерористичні закони Іраку передбачають переслідування підозрюваних з мінімальним залученням до екстремістського угруповання. За цими даними, з 2014 року 7 тисяч 374 особи в Іраку були визнані винними у причетності до «Ісламської держави», з них 92 були страчені.

Іракська влада ще не оголошувала про виконання смертних вироків щодо жінок із інших країн, засуджених за причетність до угруповання «Ісламська держава».

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