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18 Квітень 2018, Київ 11:08
Новини | Міжнародні

США: Москва продовжила дозвіл на транзитні перельоти американських авіаперевізників

Раніше авіаперевізники побоювалися, що через погані відносини між країнами Сполучені Штати не отримають повітряного транзиту через Росію

Росія продовжила до 28 жовтня 2018 року дозволи на транзитні перельоти американських авіаперевізників, повідомив 17 квітня Держдепартамент США.

Раніше авіаперевізники побоювалися, що через погані відносини між країнами Сполучені Штати не отримають повітряного транзиту через Росію. За деякими даними, авіакомпанії розробляли альтернативні маршрути.

Дія попередньої угоди завершувалася ввечері 17 квітня.

Міжнародні авіалінії здійснюють сотні рейсів над східною частиною Росії, де пролягає короткий і дешевий маршрут до Південної Азії.

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