Народний депутат Валерій Давиденко придбав годинник за 286 тисяч гривень – #Точно

Народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Валерій Давиденко придбав швейцарський годинник Audemars Piguet за 286 тисяч гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі і декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Марка Audemars Piguet вважається однією з люксових навіть серед швейцарських годинників. Історія цього бренду нараховує більш ніж 140 років – з 1875-го.

У декларації за 2017 рік народний депутат вказав 4 квартири загальною площею 364,6 квадратних метра, житловий будинок площею 107,4 квадратних метра, декілька земельних ділянок загальною площею понад 54 гектари та офісні приміщення.

Серед транспортних засобів варто відмітити автомобіль Touota Land Cruiser 200 та Infiniti FX50, який задекларувала особа, що проживає з депутатом. Окрім цього, Давиденко володіє п’ятьма дорогоцінними годинниками марок Ulysse Nardin (2 екземпляри), Maurice Lacroix (2 екземпляри) та Rolex.

Мати народного депутата є кінцевим бенефіціарієм 11 компаній, дві з яких зареєстровані за кордоном.

У декларації депутат вказав, що зберігає у готівці 357 тисяч доларів США, його мати – 525 тисяч доларів.