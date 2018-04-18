Уряд затвердив бюджетну резолюцію: в 2019 році очікують курс – 30,5 гривень за долар США

Кабінет міністрів України затвердив бюджетну резолюцію на 2019-2021 роки. Це рішення схвалили в ході засідання уряду.

Згідно з документом, в 2019 році очікується зростання ВВП на 3,6% в 2019 році, інфляція на рівні 6,5%, зростання цін виробників на 7,2%, а курс гривні – 30,5 гривень за долар США.

Номінальний ВВП прогнозується на рівні 3 733,9 мільярда гривень, а безробіття – 8,9%.

Бюджетна резолюція – постанова Верховної Ради України, що визначає основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік. Бюджетна резолюція розробляється урядом. Минулого року Кабмін вирішив змінити підхід – перейти до середньострокового бюджетування, не на один рік, а на три.