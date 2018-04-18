У Росії підліток з ножем напав на однокласників і вчителя, є постраждалі

У Росії підліток з ножем напав на однокласників і вчителя, після цього підпалив клас у школі в місті Стерлитамак (Башкирія).

Слідчий комітет порушив дві кримінальні справи після нападу. Щодо 17-річного підлітка порушено кримінальну справу за статтею про замах на вбивство двох і більше осіб. Ще одну справу завели за статтею про халатність стосовно співробітників органів профілактики злочинів неповнолітніх.

За версією слідства, учень корекційного класу школи № 1 зайшов з ножем в кабінет інформатики, де перебували його однокласники, поранив одну ученицю і вчителя. Потім він розлив запальну суміш в класі і підпалив. Після цього підліток завдав поранення сам собі. У школі спрацювала пожежна сигналізація, одна з учениць, злякавшись, вистрибнула з другого поверху, отримавши травми.

Троє постраждалих учнів і вчитель доставлені в лікарню. За даними джерела видання «Інтерфакс-Росія», стан однієї з поранених школярок оцінюється лікарями як тяжкий.

Як з’ясували слідчі, раніше в органи профілактики злочинів неповнолітніх вже надходили скарги на агресивну поведінку підлітка.

У січні 2018 року відбулася відразу два напади на російські школи. У Пермі підлітки напали школрів з ножами, поранивши 15 людей, а в Улан-Уде дев’ятикласник підпалив кабінет пляшкою із запальною сумішшю і поранив сімох людей сокирою.