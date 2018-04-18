Відтепер «Укрпошта» зможе обслуговувати клієнтів з використанням платіжних карток – НБУ

Національний банк України зареєстрував договори про участь «Укрпошти» в міжнародних платіжних системах Visa та MasterCard, відтепер «Укрпошта» зможе обслуговувати клієнтів із використанням платіжних карток, повідомила прес-служба НБУ.

«Укрпошта» має понад 11 тисяч відділень. Таке рішення дасть змогу розширити платіжну інфраструктуру для здійснення безготівкових платежів. Крім того, цей крок є дуже важливим для побудови в нашій державі cashless economy (безготівкової економіки – ред.) та збільшення обсягів безготівкових розрахунків, особливо в невеликих містах і селах, де зараз переважають розрахунки готівкою», – заявив директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олександр Яблунівський.

Також Національний банк України ухвалив рішення надати ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, зазначила прес-служба регулятора.