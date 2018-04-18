У Києві сьогодні покажуть фільм про добровольців з кадрами із архіву Радіо Свобода

У Києві у кінотеатрі «Жовтень» 18 квітня відбудеться прем’єрний показ документального фільму «We are soldiers» (українською «Ми солдати»), у стрічці використані кадри із відеоархіву Радіо Свобода.

Фільм розповідає історії трьох українських добровольців, які після складного поранення опинилися у воєнному шпиталі. З якими труднощами вони зіштовхуються і які нові можливості відкрили для себе, відповіді на такі запитання режисер стрічки намагається знайти.

Як розповіла Радіо Свобода режисер фільму Світлана Смірнова, вона була волонтером у шпиталі.

«Зрозуміла, що це треба знімати, бо ніхто цього не зможе побачити, якщо не зняти. Зрозуміла, я хочу бачити трьох різних за віком чоловіків і з різних куточків України. Вони – уособлення всіх чоловіків. Всі герої фільму – добровольці, які ніколи не думали, що зможуть колись опинитися на війні, ніхто не займався до цього військовою справою», – розповіла вона.

У фільмі використані кадри із відеоархіву Радіо Свобода.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.