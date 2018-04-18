МЗС радить українцям зважати на ситуацію з безпекою в Єгипеті

Міністерство закордонних справ України радить українцям зважати на ситуацію з безпекою під час планування поїздки в Єгипет.

«МЗС наполегливо рекомендує громадянам України при плануванні подорожі до Єгипту враховувати режим надзвичайного стану в країні, а також ситуацію з проведенням у країні антитерористичної операції. Тим громадянам, які перебувають в Єгипті, категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл», – йдеться у повідомленні міністерства.

Українцям, у разі перебування в курортних місцях Єгипту, рекомендують бути уважними і обережними, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які перебувають під охороною і наглядом сил безпеки.

У міністерстві нагадують, що Єгипет вкотре продовжив режим надзвичайного стану в країні на три місяці, в умовах якого діють посилені заходи безпеки. Збройні сили і МВС Єгипту проводять антитерористичну операцію «Синай-2018» у північній і центральній частинах Синайського півострова, дельті Нілу та в Західній пустелі Єгипту.

У липні 2017 року чоловік, який потрапив на територію готелю в курортному єгипетському місті Хургаді, перепливши з сусіднього пляжу, напав з ножем на туристів, внаслідок чого загинули дві туристки з Німеччини, ще четверо іноземних громадян були поранені. Єгипетські ЗМІ з посиланням на джерела у судочинстві повідомили, що підозрюваний поділяє ідеологію угруповання «Ісламська держава», хоча воно й не взяло відповідальності за цей напад.

У січні 2016 року в Хургаді двоє чоловіків з ножами напали на туристів, у результаті чого були поранені троє людей. Відповідальність за той напад взяло угруповання «Ісламська держава».

Влада Єгипту запровадила в країні надзвичайний стан у квітні цього року після того, як унаслідок нападів у двох коптських християнських храмах у містах Танта і Александрія загинули щонайменше 44 людини, понад 100 були поранені.