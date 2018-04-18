Кубинським лідером уперше з 1959 року стане не член родини Кастро

Кубинський парламент обрав першого віце-президента Міґеля Діаса-Канеля єдиним кандидатом на посаду голови Державної ради – найвищої посади в країні.

Чинний лідер держави, 86-річний Рауль Кастро, як очікується, продовжить керувати Комуністичною партією Куби.

Він очолив Кубу у 2006 році замість свого старшого брата Фіделя, який був лідером острова з часів революції 1959 року.

Діас-Канель, якому зараз 57 років, був призначений віце-президентом у 2013 році. Рауль Кастро раніше називав його своїм правонаступником.