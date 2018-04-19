На Донбасі постраждали двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 18 квітня зазнав поранення один український військовий, ще один має бойову травму, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 50 обстрілів позицій українських військових.

Як ідеться в ранковому зведенні, заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 міліметрів бойовики застосували на Донецькому напрямку – поблизу шахти «Бутівка», Невельського, Новотроїцького та Миколаївки.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі північної околиці Донецька, але зведених даних про бойові дії 18 квітня не навели. Також не оприлюднили зведення за минулу добу в угрупованні «ЛНР».

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє», напередодні Великодня, який цього року православні і греко-католики в Україні святкували 8 квітня. Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.