Киргизстан: президент відправив уряд у відставку після рішення парламенту про недовіру

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку уряду після того, як парламент проголосував за вотум недовіри кабінетові.

Як повідомили у прес-службі Жеенбекова, згідно з документом, особи, що займали посади прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, членів уряду, продовжать виконання обов’язків до формування нового складу кабінету міністрів.

Указ вступає в силу з моменту підписання.

18 квітня депутати парламенту Киргизстану проголосували за висловлення вотуму недовіри уряду Сапара Ісакова. Згідно з конституцією Киргизстану, остаточне рішення в питанні звільнення уряду лежить на президентові, який або підписує указ про відставку, або дозволяє кабінетові залишитися.

Голосування щодо вотуму недовіри уряду ініціювала група опозиційних депутатів.

39-річний Ісаков є близьким союзником колишнього президента Алмазбека Атамбаєва і обійняв посаду прем’єра у серпні 2017 року.

Атамбаєв, який нині очолює Соціал-демократичну партію, лідера владної парламентської коаліції, підтримував Жеенбекова на президентських виборах, але почав критикувати його цього місяця.