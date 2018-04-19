Польща відзначає 75-ту річницю повстання у Варшавському гетто

У Польщі 19 квітня відбуваються меморіальні акції, присвячені 75-річчю повстання у Варшавському гетто, коли тисячі молодих єврейських бійців взялися за зброю проти нацистської окупації під час Другої світової війни.

Повстання розпочалося 19 квітня 1943 року, коли близько 750 бійців, озброєних пістолетами та іншим легким озброєнням, напали на німецький окупаційний підрозділ, який більш як утричі перевищував їхню чисельність. Багато хто залишив заповіти, вказавши, що не знає, чи виживе, але йшлося про те, що повстанці хотіли померти в свій час і за своїм вибором, а не в газових камерах у таборі смерті Треблінка, де вже на той час було отруєно понад 300 тисяч варшавських євреїв.

Лише кількадесят бійців вижили після розгрому повстання. Президент Польщі Анджей Дуда планує відвідати єврейське кладовище, а потім взяти участь в офіційній церемонії біля пам'ятника героям гетто.

Поминання відбувається в період загострення напруженості між Польщею та Ізраїлем щодо нового закону про Голокост, який набрав чинності в березні і спричинив критику з боку Ізраїлю, єврейських організацій і США. Законодавство карає заяви, що приписують нацистські злочини Німеччини польській державі, штрафами або тюремним терміном. Представники польського уряду говорять, що закон покликаний захистити країну від помилкових звинувачень у співучасті.

У 1939 році Польща була захоплена нацистською Німеччиною, розділена з СРСР і перестала існувати як держава, а після нападу Гітлера на Радянський Союз перебувала під німецькою окупацією до 1945 року. За оцінками, 6 мільйонів поляків, близько половини з яких були євреями, були вбиті.