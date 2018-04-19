Українського спортсмена вперше включили до Залу слави світового фігурного катання

Українського фігуриста, олімпійського чемпіона 1992 року Віктора Петренка включили до Залу слави світового фігурного катання, повідомила американська організація «Музей світового фігурного катання та Зал слави». Він став першим українським спортсменом із таким досягненням.

«Петренко виступав за Україну, Радянський Союз та Об’єднану команду СНД, здобувши звання Олімпійського чемпіона в 1992 році за Об’єднану команду та бронзову медаль Олімпіади 1998 року за СРСР. Він був першим українським прапороносцем на Олімпіаді», – заявили в організації.

Також Петренко чотири рази був призером чемпіонатів світу, зокрема у 1992 році він здобув «золото» світових змагань.

Українська федерація фігурного катання на ковзанах зазначила, що після завершення спортивної кар’єри Віктор Петренко став тренером, зараз є віце-президентом федерації.