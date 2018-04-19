Київрада дала назви новим вулицям та провулкам

Київська міська рада дала назви новим вулицям та провулкам, повідомила прес-служба органу.

Згідно з рішенням депутатів, у Голосіївському районі з’являться такі вулиці: Святослава Ріхтера, Бориса Мозолевського, Святоджерельна, Михайля Семенка, Пантелеймонівська, Полонської-Василенко, Омеляна Поповича та Пилипа Морачевського.

На мапу Дніпровського району нанесуть провулок Дзиґи Вертова та вулицю Юрія Липи, а в Солом’янському районі – вулицю Аттили Могильного.

В Оболонському районі з’явиться шість вулиць: Аманди Струве, Миколи Плав’юка, Родини Костюків, Ореста Субтельного, Генерала Гандзюка та Ганни Барвінок.

Ще шість вулиць з’являться у Святошинському районі: Олени Курило, Олекси Синявського, Миколи Богуславського, Антоні Новосельського, Миколи Носова та Михайла Рибакова.

Окрім того, депутати Київради уточнили назву вулиці Валентина Отаманського у Голосіївському районі. Тепер вона носитиме назву Валентина Отамановського.