МОН: з 2019 року приватні школи можуть отримувати гроші з держбюджету

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє, що новий закон «Про освіту» передбачає принцип «гроші ходять за дитиною», тому з 2019 року приватні школи мають отримувати гроші з держбюджету.

«Хороший закон, якщо він правильно імплементується, повноцінно набуває чинності протягом 2-5 років після схвалення. Зокрема, законом «Про освіту» передбачено, що принцип «гроші ходять за дитиною» буде впроваджено з 2019 року. І це можливо, якщо професійна спільнота запропонує виважену пропозицію щодо скерування цієї субвенції», – сказала Гриневич.

Вона зауважила, що спільнота приватних шкіл має тверезо оцінювати можливості і розуміти, що пропозиція про спрямування коштів у приватні школи з платою під тисячу доларів у місяць навряд чи буде підтримана парламентом.

«Більшість приватних шкіл сконцентровано у великих містах, в оазах шкільництва. Гадаю, багатьом дуже важко зрозуміти, які школи у нас бувають у сільських територіях. А там в Україні сконцентровано майже 70% закладів. У цих умовах ми не можемо давати субвенцію приватним школам з високою платою за навчання», – сказала Гриневич.

За її словами, потрібно відпрацювати інший механізм, який, наприклад, дозволяв би скеровувати субвенцію у такі школи, але під гарантії соціальної відповідальності – це може бути вимога безкоштовного зарахування певного відсотку дітей з особливими освітніми потребами.

Верховна Рада України схвалила закон про освіту у вересні минулого року. Одним із нововведень закону є 12-річна середня освіта. Документ також пропонує новий підхід до розвитку вчителя і його педагогічної свободи, зокрема передбачає, що загальна кількість годин на підвищення кваліфікації упродовж 5 років буде не менше ніж 150 годин.

Крім того, новий закон України про освіту, а саме його розділ про мову освіти в державних освітніх закладах – державну українську, – викликав критику в Угорщині, Румунії, Польщі і Росії. Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин із освітнього процесу.