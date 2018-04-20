На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 19 квітня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 35 обстрілів позицій Збройних сил України, в тому числі і з застосуваннямм забороненого Мінськими угодами озброєння.

Як ідеться в ранковому зведенні, на Донецькому напрямку із заборонених 120-міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по укріпленнях у Пісках та Опитному.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 19 квітня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє», напередодні Великодня, який цього року православні і греко-католики в Україні святкували 8 квітня. Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.