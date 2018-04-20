Майже мільйон гривень зарплати з 2014 року отримав прокурор, який через суд уникнув люстрації – #Точно

Колишній прокурор Олег Валендюк протягом 2014 – 2017 років задекларував 982,6 тисячі гривень зарплати, яку він отримав на різних посадах в органах прокуратури. Така інформація міститься в паперових деклараціях, а також на офіційному веб-порталі електронних декларацій, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, за 2014 рік на посаді першого заступника прокурора Києва Олег Валендюк задекларував 271,1 тисячі гривень доходу. У 2015 році на посаді першого заступника прокурора Автономної Республіки Крим ним задекларовано дохід у сумі 322,7 тисячі гривень. У 2016 році на тій же посаді – 283,9 тисячі гривень. За минулий рік Валендюк не подав повну декларацію. Лише вказав, що як заступник начальника управління у департаменті забезпечення діяльності керівництва Генеральної прокуратури заробив 104,9 тисячі гривень.

Олег Валендюк став відомий на всю країну тим, що йому вдалося уникнути процесу люстрації через рішення суду.

В липні 2015 року програма «Схеми» встановила, що Олег Валендюк підлягає люстрації, але залишився на посаді. На час Революції гідності Валендюк обіймав посаду заступника начальника Головного управління Генпрокуратури України, а тому підпадав під люстрацію, відповідно до частини 2 статті 3 закону України «Про очищення влади».

15 жовтня 2014 року, в день, коли набрав чинності закон про люстрацію, Валендюк надіслав запит до Генпрокуратури України, чи підпадає він під звільнення. 16 жовтня йому відповіли, що так. 17 жовтня Валендюк подав позов в Окружний адміністративний суд Києва з проханням заборонити його звільнення. І наступного робочого дня, 20 жовтня, з’явилася судова ухвала – заборонити Генпрокуратурі звільняти прокурора Валендюка з займаної посади.

Цього місяця менеджер групи реформи органів правопорядку «Реанімаційного пакету реформ» Володимир Петраковський повідомив, що Олег Валендюк претендує на посаду директора територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві.

Зокрема, в анкеті Валендюк вказав, що проходить військову службу за контрактом. Однак не вказав, в яких саме військах.

Кар’єру прокурора Олег Валендюк розпочав у 1998 році на посаді прокурора відділу загального нагляду прокуратури Вінницької області.