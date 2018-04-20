Голова Меджлісу просить про допомогу через смерть 4 людей у СІЗО окупованого Сімферополя

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Рефат Чубаров просить про допомогу через смерть в окупованому Криму чотирьох людей, серед яких двоє кримських татар.

«Інформація про факти насильницької смерті чотирьох ув'язнених в СІЗО Сімферополя, в тому числі Сервера Білялова (69 років) та Іслама Іскерова (39 років), видається об’єктивною. Будемо вдячні всім, хто зможе допомогти зв’язатися з родичами Сервера Білялова та Іслама Іскерова, які живуть у тимчасово окупованому Криму», – написав Чубаров у Facebook.

19 квітня «Кримська правозахисна група» повідомила, що в СІЗО-1 в окупованому Сімферополі неприродною смертю померли четверо людей.

«КПГ має інформацію, що, ймовірно, 6 квітня знайдені повішеними: Сервер Білялов, 69 років, і Олег Гончаров, 46 років. 12 квітня у штрафному ізоляторі (карцері) знайдений повішеним 23‑річний Дмитро Шиповник», – розповіли правозахисники.

13 квітня у камері номер 8, куди поміщають новоприбулих, з перерізаним горлом знайдений 39‑річний Іслам Іскеров, доправлений до СІЗО Сімферополя з Джанкоя.

За словами правозахисників, вони не знають, що саме спричинило смерті цих людей. Однак версії про самогубства є малопереконливими, вважають вони.