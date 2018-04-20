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20 Квітень 2018, Київ 12:30
Новини | Події

ГПУ: готельно-ресторанний комплекс «Феофанія» повернули в державну власність

Суд повернув готельно-ресторанний комплекс «Феофанія» в державну власність, повідомила прокуратура міста Києва.

Правоохоронці зазначили, що вартість майна оцінюють у понад 182 мільйони гривень. Воно розташоване на вулиці Метрологічній, 14-б у Києві.

Згідно з повідомленням, у 2013 році приватне підприємство зареєструвало майно як своє на підставі судового рішення від 3 березня 2004 року. Цю ухвалу, однак, скасував Апеляційний суд у листопаді 2011 року, повідомили в прокуратурі.

Майно повернули Національній академії наук України.

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