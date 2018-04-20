У лікарні в окупованому Антрациті вибухом гранати поранений завідувач відділенням реанімації

В ординаторській центральної міської лікарні в контрольованому бойовиками угруповання «ЛНР» місті Антрацит зранку 20 квітня стався вибух гранати РГД-5. Внаслідок інциденту множинних осколкових поранень зазнав завідувач реанімаційним відділенням центральної міської лікарні.

У чоловіка 1977 року народження ушкоджені нижні кінцівки, вказують рятувальники.

Триває слідство, інших подробиць сайти бойовиків не наводять.

Розташоване за 70 кілометрів на південь від Луганська місто Антрацит з 2014 року контролюють підтримувані Росією бойовики. До початку збройного конфлікту на Донбасі населення міста складало понад 54 тисячі людей.