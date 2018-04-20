Введення в експлуатацію нового конфайнменту над ЧАЕС перенесли

Введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС переноситься на листопад 2018 року, повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук.

«Зараз іде постійний аналіз нового безпечного конфайнменту на тій стадії, на якій ми перебуваємо... Ми можемо говорити про листопад», – заявив Петрук.

Він додав, що це не остаточний термін.

26 квітня 2017 року президент України Петро Порошенко заявляв, що новий безпечний конфайнмент над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС планують ввести в експлуатацію в листопаді 2017 року.

У листопаді 2016 року на Чорнобильській АЕС завершили насувати арку нового безпечного конфайнменту на об’єкт «Укриття» четвертого енергоблоку, що був зруйнований під час ядерної катастрофи 26 квітня 1986 року. Встановлення нового укриття дало змогу перейти до робіт із демонтажу конструкцій, вилучення і подальшої утилізації паливовмісних і радіоактивних матеріалів.

Будівництво арки розпочалося у 2012 році.